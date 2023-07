F1 | Mercedes, Wolff si coccola Hamilton: “E’ capace di tutto con una macchina veloce”

Tanta soddisfazione in casa Mercedes per la pole position conquistata da Lewis Hamilton in Ungheria. Il sette volte campione del mondo partirà davanti a tutti dopo più di un anno e mezzo e 33 Gran Premi (Arabia Saudita 2021, ndr), data tra l’altro della sua ultima vittoria in Formula 1. La vettura si è comportata benissimo e in queste condizioni, un pluri iridato come il britannico è capace davvero di tutto. E’ andata malissimo invece a Russell, diciottesimo ed escluso in Q1 anche per un errore da parte della squadra.

“Siamo stati molto competitivi oggi – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Possiamo essere davvero orgogliosi di questo: Lewis ha fatto un giro fantastico per la pole, e se gli dai una macchina può fare davvero di tutto. Abbiamo preso delle buone decisioni con il set-up durante la notte, e i piloti hanno fatto un bel lavoro nella terza sessione di prove libere. La macchina ha dato loro tanta fiducia e quindi sono riusciti a spingere”.

“Con George è stato commesso un errore, perché avremmo dovuto metterlo in una posizione migliore in pista, e per questo gli chiediamo scusa anche pubblicamente. C’è un patto tra gentleman tra i piloti, non bisogna passarsi mentre il tempo sta per scadere, ma c’erano tante macchine davanti a lui e questo gli ha rovinato il giro. Domani lotteremo, sapremo che sarà dura e il long run degli altri sembrava forte, ma la gara è diversa dalle prove in termini di ritmo. Vedremo cosa sarà capace di fare la nostra macchina”.