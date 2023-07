Formula 1 | Il quarto posto di Piastri conferma la bontà della “nuova” McLaren

L’ottima giornata della McLaren si completa con il quarto posto di Piastri nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. A Budapest, l’australiano ha confermato la bontà della “nuova” MCL60, che da qualche settimana ha fatto un balzo notevole nella parte alta della classifica con una serie di aggiornamenti importantissimi. Domani quindi ci sarà l’attacco al podio, vista anche la terza piazza di Norris, in un circuito che in teoria non sarebbe dovuto essere favorevole al team di Woking, eppure anche il passo gara provato ieri nelle libere sembra dare buonissime indicazioni a piloti e squadra.

“La quarta posizione mi rende felice, sono molto avanti quindi va bene così – ha detto Piastri dopo le qualifiche. Tuttavia, penso di non aver fornito la mia miglior prestazione in Q3, ma è stata comunque sufficiente per piazzarmi in seconda fila al fianco di Lando. Vedremo cosa saremo capaci di fare domani: è stata una giornata molto incoraggiante per tutta la squadra, perché siamo davanti su un circuito totalmente diverso rispetto agli ultimi”.