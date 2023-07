F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Possiamo ambire al podio”

Dopo un digiuno di cinque weekend, Sergio Perez torna a classificarsi tra i primi dieci, accendendo al Q3 nelle qualifiche di Budapest. Il messicano, però, non riesce ad andare oltre la nona posizione: è vero anche che la RB19 sembra faticare tra le curve ungheresi, così come ammesso anche da Verstappen – secondo a due millesimi dal pole man Lewis Hamilton. Il distacco di Perez, però, è leggermente più ampio: quattro decimi, che lo lasciano alle spalle anche delle due Alfa Romeo. Un risultato che ancora non convince, nonostante il podio di Silverstone, sopratutto ora che un sostituto sembra essere più vicino del previsto.

“Quella di oggi è stata una battaglia serrata, dominata dal nuovo format per la qualifica. Non riesci a comprendere molto sulle gomme se non riesci a raccogliere dati durante il weekend. Nel Q3, non ho fatto un buon tentativo nel primo settore, e siamo scivolati dietro, ma abbiamo avuto una solida giornata e ci concentriamo ora sulla gara. Credo che potremo essere competitivi e possiamo ambire al podio, abbiamo una buona vettura e un grande ritmo. Su questa pista è difficile sorpassare, ma sono fiducioso: possiamo giocarcela”.