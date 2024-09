F1 | Mercedes, Wolff: “Ci siamo ripresi dopo il disastro di Zandvoort”

La Mercedes ha dato un segnale importante nelle qualifiche di Monza. Russell ha chiuso al terzo posto e scatterà quindi dalla seconda fila al fianco di Leclerc, a pochi centesimi dalla prima fila conquistata da Piastri e a poco più di un decimo da Norris, pole man. E’ andata peggio a Hamilton, sesto e molto deluso con se stesso per il risultato finale. Al di là di tutto, le Frecce d’Argento hanno comunque dimostrato di essere molto competitive, e in gara si giocheranno quantomeno il podio, una boccata d’ossigeno dopo la bruttissima prestazione di domenica scorsa in Olanda.

“Dobbiamo essere soddisfatti, soprattutto dopo la scarsa prestazione a Zandvoort – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Qui a Monza siamo riusciti a riprenderci con forza e a lottare in prima linea durante le qualifiche. Le McLaren sono il punto di riferimento al momento, e siamo stati in grado di sfidarle. È stato tutto incredibilmente ravvicinato, con Lewis appena mezzo decimo dietro George, una differenza che ha influito notevolmente sulle posizioni finali. I dettagli sono tutto in questo momento: le McLaren sono state molto efficaci nella gestione delle gomme nelle ultime gare, il che le rende favorite per la gara. Anche altri team hanno mostrato un buon ritmo nei long run di venerdì, quindi non si può escludere nessuno. Daremo il massimo per tornare sul podio”.