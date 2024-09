GP Monza | Prima fila McLaren, Stella: “MCL38 competitiva in tutte le condizioni”

La McLaren sta sicuramente vivendo un grandissimo momento, confermato dalle qualifiche di Monza, dove Norris e Piastri monopolizzeranno la prima nella gara di oggi. Il britannico è alla quinta pole position della carriera, ma soprattutto vede Verstappen e la Red Bull in enorme difficoltà, con il campione olandese e leader del mondiale settimo a sei decimi di distacco dal tempo dell’inglese. La MCL38 si conferma competitiva in qualsiasi condizione, e in questo momento, pur essendoci 70 punti tra Lando e Max, il mondiale non è mai stato così aperto.

“Un ottimo risultato per il team in una qualifica estremamente combattuta, con solo pochi decimi a separare il primo dal sesto qui a Monza – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Ci aspettavamo una situazione diversa rispetto a Zandvoort, dato che i due circuiti sono completamente differenti, quindi è confortante vedere che la MCL38 si comporta bene in una varietà di condizioni. Ora siamo concentrati sulla gara: il comportamento degli pneumatici sarà un fattore interessante, e credo che tutti abbiano qualche incertezza su come andranno le cose. Dobbiamo lavorare sodo, tirare fuori il massimo dalla macchina e cercare di sfruttare al meglio questa ottima posizione di partenza”.