F1 | Mercedes, Toto Wolff ammette: “Abbiamo limitato i danni”

Limita i danni Toto Wolff nel secondo appuntamento a casa loro. Al Red Bull Ring è Bottas a conquistare il podio, grazie anche all’ordine di scuderia arrivato al cinquantaduesimo giro. Lewis Hamilton ha tentato di restare davanti, ma alcuni danno non gli hanno permesso di tenere il ritmo degli avversi dietro, e il sette volte campione del mondo è stato anche costretto al doppio pit-stop. Un altro enorme problema della Mercedes è l’incredibile passo mostrato da Lando Norris, sempre spinto da una power unit tedesca, ma su un team cliente. E’ lo stesso Hamilton a definirlo in radio “un gran pilota”, ed è lui che va sul podio a Spielberg. Per una settimana la Mercedes potrà tirare un sospiro di sollievo, prima di scendere nuovamente in pista ‘a casa propria’.

“Credo che il risultato sembri peggiore rispetto alla realtà per quanto riguarda il ritmo. Siamo rimasti bloccati dietro le McLaren, e abbiamo perso un sacco di tempo, ma il nostro passo era buono, forse non per vincere la gara, ma almeno per stare avanti, che è qualcosa in più – ha detto Wolff – Lewis ha subito dei danni in curva dieci, non credo sia andato in modo particolarmente aggressivo sul cordolo, semplicemente un pezzo si è staccato, dobbiamo capire cosa è successo. Tutto sommato abbiamo limitato i danni questo fine settimana. Il morale della squadra è comunque alto, siamo migliorati in gara rispetto allo scorso weekend, facciamo progressi e potremo tornare a lottare per la vittoria. Ci manca poco per essere di nuovo al passo in entrambe le classifiche, i giochi non sono affatto chiusi“.