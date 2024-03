McLaren | Norris avverte: “Ferrari e Red Bull sono più forti al momento”

Soddisfazione per Lando Norris e la McLaren. Il pilota britannico ha conquistato il primo podio di questa stagione, il numero 14 della sua carriera. La MCL38 si è dimostrata molto competitiva anche a Melbourne, e per gran parte della gara ha tenuto e bene il passo di Leclerc e della Ferrari, salvo poi doversi arrendere alla superiorità della SF-24. L’inglese, insieme al quarto posto di Piastri, ha contribuito al gran balzo in avanti dello storico team di Woking nel campionato costruttori. Red Bull e Ferrari, però, hanno preso un po’ il largo, e per stessa ammissione di Norris, sono ancora avanti rispetto alla seppur buona macchina color papaya.

“Primo podio, gran giornata per noi – ha detto Lando. Terza e quarta posizione vogliono dire tanti punti per il campionato. Avevamo un bel ritmo, ma la Ferrari e Carlos hanno fatto un ottimo lavoro, quindi tanto di cappello. Sono stati veloci per tutto il weekend, ma la nostra macchina andava bene e sono stato in grado di gestire le gomme in gara, quindi è stato uno step importante. Questo tracciato si adattava un po’ di più alle caratteristiche della nostra monoposto, ma Ferrari e Red Bull sono ancora uno o due passi avanti a noi, bisogna recuperare ma ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Non mi aspettavo di salire sul podio, è stato bello tornarci e sono molto felice e orgoglioso del nostro team”.