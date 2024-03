F1 | Rabbia Alonso con la FIA: “Ci dicano come dovremmo guidare una macchina da corsa”

E’ molto arrabbiato Fernando Alonso per la penalità inflittagli al termine del Gran Premio d’Australia in seguito all’incidente di George Russell, il quale è stato beffato dalla frenata anticipata del campione spagnolo, e per questo motivo è andato a sbattere. Effettivamente il pilota dell’Aston Martin cambia modo di interpretare la curva in quel punto rispetto a prima, ma lo fa perché vuole difendersi, e a dirla tutta non è sembrata una manovra così pericolosa. Per questo motivo, affidandosi ai suoi canali social, Fernando ha voluto dire la sua: il due volte iridato è apparso molto duro e non accetta di buon grado la decisione della FIA e dei commissari sportivi.

“Sono sorpreso – ha detto Alonso. Riguarda il modo in cui noi piloti dovremmo affrontare le curve o guidare una macchina da corsa. In nessun momento vogliamo fare qualcosa di sbagliato a queste velocità: credo che senza la ghiaia in quella curva, in qualsiasi altra curva del mondo non saremmo mai stati nemmeno investigati. Sono in Formula 1 da più di 20 anni, ho avuto duelli epici come quelli a Imola nel 2005 e 2006, o in Brasile 2023, e cambiare la traiettoria di gara, sacrificare la velocità in ingresso curva per avere un’uscita migliore fa parte dell’arte del motorsport. Non guidiamo mai al 100% in ogni gira di ogni gara e in ogni curva, bensì risparmiamo carburante, gomme, freni, quindi essere responsabili di non rendere ogni giro uguale all’altro è un po’ sorprendente”.