F1 | Zero punti per la Mercedes a Melbourne, altra batosta per Wolff

Vero e proprio disastro per la Mercedes a Melbourne. La squadra capitanata da Toto Wolff non ha conquistato nemmeno un punto, con Hamilton e Russell entrambi ritirati durante la gara e l’ennesima prestazione incolore di una stagione partita malissimo per le Frecce d’Argento, o quel che ne è rimasto. Red Bull e Ferrari sono già lontanissime nel mondiale costruttori, e anche la McLaren ha preso il largo, adesso la lotta è con l’Aston Martin per il quarto posto. Bisognerà capire le cause che hanno portato al ritiro di Lewis, il quale ha subito un guasto alla power unit, mentre Russell è stato colto di sorpresa dalla manovra di Alonso, giudicata irregolare dalla FIA, ma con molte riserve, obiettivamente. La W15 è nata male, ormai possiamo dirlo, e bisogna vedere che direzione prenderanno gli sviluppi nel corso della stagione per rimetterla in sesto.

“Gara deludente dopo un fine settimana difficile – ha detto Toto. Abbiamo preso la coraggiosa decisione di partire con la soft, e Lewis ha fatto dei buoni progressi, ma la sua gara si è conclusa, purtroppo, poco dopo. Manderemo la power unit a Brixworth e indagheremo sulle cause del guasto. Per quanto riguardo ciò che è accaduto a George, è chiaro come Alonso abbia frenato prima rispetto ai giri precedenti. Nessuno sa a che punto siamo in questo, ma vogliamo cambiare questa situazione. E’ dura da accettare, ma rimarremo calmi: gli altri hanno dimostrato che quando si fa la scelta giusta, le cose possono cambiare rapidamente, e puntiamo a questo”.