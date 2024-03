F1 | Alpine, una visiera a strappo nega a Ocon la possibilità della zona punti

Per la terza gara consecutiva, l’Alpine non ha trovato punti in un Gran Premio di Formula 1. C’era da aspettarselo, ma quantomeno stavolta i due piloti, Gasly e Ocon sono stati nella bagarre a ridosso della top dieci. Tanta sfortuna per l’ex Mercedes, il quale ha dovuto fare un pit-stop in più per via del surriscaldamento dei freni posteriori dovuti a una visiera a strappo incastratasi nell’impianto. Un vero peccato, ma seppur minimi, i miglioramenti sul passo sembrano esserci stati. Per la cronaca, i due transalpini hanno chiuso rispettivamente al tredicesimo e sedicesimo posto a Melbourne.

“Non c’è alcuna soddisfazione, perché finire fuori dalla zona punti non è il nostro obiettivo – ha detto Gasly. Comunque, ci sono stati dei progressi da parte nostra, abbiamo cercato di massimizzare ciò che avevamo e ci siamo riusciti. Ho fatto del mio meglio, è stata una gara a tratti difficile, ma ce l’abbiamo messa tutta. Continueremo a lavorare: alcune parti arriveranno presto per colmare il divario con chi ci precede. Settimana impegnativa in Australia, adesso sono focalizzato su Suzuka, una delle mie piste preferite”.

“Gara sfortunata, perché ho dovuto fare una sosta in più per rimuovere un tear off incastrato nel condotto del freno posteriore – ha confermato Ocon. Prima del pit-stop ero nel gruppo con Albon e Magnussen, davanti a Hulkenberg. Senza quella fermata extra, probabilmente avremmo potuto conquistare punti, quantomeno guardando come si è svolta la gara. La vettura si è comportata meglio, stiamo facendo progresso: dobbiamo continuare così, pensando al Giappone, gara bellissima in una delle mie piste preferite”.