F1 | Marko impressionato dal long run di Leclerc in Australia

F1 Marko Ferrari – Attenzione massima di Helmut Marko per la sfida tra Red Bull e Ferrari nel prossimo Gran Premio d’Australia a Melbourne, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervistato dalla stampa internazionale all’interno del paddock dell’Albert Park, l’austriaco ha lodato il passo gara mostrato da Charles Leclerc nelle libere di questa notte, precisando come in casa Red Bull – dopo le incertezze emerse tra le FP1 e le FP2 – sarà importante ottimizzare al meglio il pacchetto RB20 in vista del proseguo di questo fine settimana di gara a Melbourne. Parole importante che confermano il gran passo in avanti compiuto dalla Rossa con la SF-24.

Marko tiene d’occhio la Ferrari anche per domenica

“Ferrari ha già spinto a livello di motore al contrario nostro, ma devo ammettere che il long run di Leclerc è stato comunque notevole, soprattutto in termini di performance. Sono molto forti qui e come squadra dovremo lavorare per ottimizzare il nostro assetto in ottica passo gara. Sarà una bella sfida”.