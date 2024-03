F1 | McLaren, Piastri soddisfatto nonostante il mancato podio nella gara di casa

La bella giornata australiana della McLaren si è conclusa con il quarto posto di Piastri. L’idolo locale è stato anche in corsa per il podio nella prima parte della gara, sfruttando chiaramente, come tutti, il ritiro di Verstappen e la domenica no di Sergio Perez e di tutta la Red Bull in generale. Però, il ritmo di Norris, specialmente nel primo stint con le hard, ha fatto prendere la giusta decisione al muretto della squadra di Woking, ossia quella di scambiare le posizioni dei due piloti in pista, con buona pace del pubblico dell’Albert Park, un po’ indispettito al termine della gara. Alla fine della fiera però, Oscar ha accettato di buon grado lo “switch”, ammettendo di averne meno del compagno di squadra.

“La quarta posizione è un buon risultato per noi – ha dichiarato Piastri. Il ritmo è stato buono per tutta la gara, ma ho faticato un po’ con il primo set di hard, c’è stato del graining e ho avuto un calo delle prestazioni. La giornata comunque è stata molto buona in termini di punti per la squadra, e per quanto mi riguarda non penso che avrei potuto fare di più, quindi sono abbastanza contento. Il podio è vicino, arriverà presto: Lando ha fatto un ottimo lavoro conquistando il terzo posto, quindi tutto sommato, posso dire che sia stata una settimana di successo nel mio Gran Premio di casa”.