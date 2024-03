DIRETTA F1 | GP Australia 2024: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 3 GP Australia – Buongiorno amici di Motorionline e benvenuti alla diretta testuale della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo le sessioni di ieri, squadre e piloti torneranno in pista per un’ulteriore ora di lavoro utile per preparare non solo la qualifica che andrà in scena tra poche ore (diretta dalle 6.00), ma anche la gara in programma domani. 60 minuti fondamentali per perfezionare i pacchetti e per trovare le ultime contromisure sul tracciato dell’Albert Park.

Occhi ovviamente puntati su Charles Leclerc, autore del miglior tempo ieri, ma pronostici ovviamente tutti dalla parte di Max Verstappen, autentico mattatore di questa prima parte di stagione. Da seguire inoltre le McLaren, Carlos Sainz – non ancora al 100% della forma fisica dopo l’intervenuto all’appendice – e le Mercedes, apparse in netta difficoltà nelle FP2 di ieri notte.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 2:30