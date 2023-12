F1 | Mercedes, Russell vuole battere Hamilton nel 2024

George Russell è determinato a vincere la sfida interna con Lewis Hamilton nel 2024. Il più giovane dei due inglesi della Mercedes ha vissuto un 2023 di alti e bassi, con tante occasioni perse e soprattutto senza mai dimostrare la costanza di rendimento che ha permesso a Lewis di chiudere terzo nel mondiale.

Il sette volte campione del mondo è riuscito a massimizzare il potenziale della W14, a differenza di Russell che è stato altalenante, nonché più sfortunato in varie occasioni, piazzandosi soltanto ottavo in classifica Piloti.

Russell spera di invertire la tendenza nel 2024, e sta lavorando duramente in quest’ottica. “E’ stata una delle stagioni più dure della mia carriera – le parole del giovane inglese a Motorsport Magazine -. L’obiettivo è dimenticare gli errori e le opportunità sfumate. Devo spingermi oltre, è il momento in cui devo alzare l’asticella. Non potrei nemmeno accontentarmi di essere alla pari con Hamilton nel 2024, il mio obiettivo deve essere quello di stare davanti. Sto lavorando e mi sto impegnando per questo”.

