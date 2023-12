Ferrari | Vasseur: “Test privati? Impossibile con il budget cap”

Una delle discussioni più attive dell’ultimo decennio, e anche di più, riguarda l’assenza totale di test privati in Formula 1. L’era Schumacher-Ferrari si è incentrata su questo aspetto, quando il tedesco sfornava chilometri su chilometri a Fiorano per mettere a posto le sue monoposto colorate di rosso. Dal 2009 però, tutto questo non è più possibile, vista l’abolizione dei test a favore di sessioni collettive e per lo più dedicate ai giovani piloti. Negli ultimi anni, in uno sport sempre più chiuso e standardizzato, si è visto come riuscire a recuperare nel corso di una stagione sia molto complicato, tranne qualche rara eccezione, come dimostrato dalla McLaren proprio nel 2023, la quale però partiva da una configurazione 2022 a inizio anno. Frederic Vasseur, nel classico pranzo di Natale a Maranello, ha detto la sua a Motorsport.com in merito al ritorno dei test privati in pista, ma ci sono dei pro e dei contro secondo il team principal della Ferrari.

“Sarebbe molto difficile introdurre nuovamente i test privati con l’attuale budget cap – ha detto il manager francese. Bisognerebbe produrre il doppio dei motori, e in un solo giorno di test fai tanti chilometri quanto in un weekend di gara, quindi venti giorni di test equivalgono a una stagione in termini di componentistica. Nel 2023 però abbiamo visto come sia molto complicato rimontare senza i test, perché la correlazione tra simulatore e pista a volte non è perfetta, vedi il porpoising, perché nessuno lo aveva previsto a inizio 2022. Quest’anno, per esempio, abbiamo sacrificato le libere in Olanda per svolgere dei test, e forse questo ci ha aiutati a recuperare un po’, capendo di più il comportamento della monoposto e dalla settimana successiva le prestazioni sono effettivamente migliorate. Con il budget cap è impossibile rimettere i test privati, forse un paio di sessioni, e ricordiamoci anche della presenza dei test con la Pirelli. Il calendario è molto fitto, non ci sono soltanto i weekend di gara”.