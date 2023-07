F1 | Mercedes, Russell: “Prendiamo gli aspetti positivi della Sprint Race”

E’ certamente soddisfatto George Russell. L’inglese ha portato la sua Mercedes in ottava posizione, rischiando anche di prendere la settima nella volata finale con Ocon, ma per nove millesimi il francese ha avuto la meglio. Partendo dall’ottava fila, il #63 è stato uno dei primi a montare le gomme slick nel momento in cui la pista ha iniziato ad asciugarsi notevolmente, compiendo una buona rimonta e conquistando un punticino che non fa mai male. C’è grande fiducia per la gara di domani, la quale si dovrebbe svolgere in condizioni di asciutto.

“Le condizioni di oggi erano difficili, quindi sono contento di aver rimontato dalla quindicesima all’ottava posizione, quasi settima – ha detto Russell. Mi sento fiducioso guidando in situazioni simili, quindi è un buon risultato tutto sommato. Siamo ancora lontani dai nostri obiettivi, ma prendo gli aspetti positivi della Sprint di oggi. La qualifica ShootOut non è andata a nostro favore, la vettura aveva dei problemi idraulici e quindi non siamo potuti scendere in pista nella Q2. Non c’è molto da prendere in una gara sprint, ma ovviamente si può danneggiare la macchina in condizioni bagnate come quelle di oggi. Domani dovrebbe esserci caldo e una pista asciutta, quindi ho fiducia per l’atto finale del weekend”.