F1 | Mercedes, Hamilton ammette: “Non ho voluto rischiare”

Decima posizione per Lewis Hamilton nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria. Il pilota della Mercedes non ha voluto correre alcun rischio, non ne valeva la pena partendo dalla nona fila, e considerando le condizioni difficili e il fatto che la gara principale sia appunto domani, il pensiero è andato quasi esclusivamente a domenica, mentre oggi ha cercato di divertirsi il più possibile. La W14 comunque si è comportata abbastanza bene nel mix bagnato/asciutto del Red Bull Ring, come dimostrato anche dall’ottavo posto finale di Russell.

“Stamattina la macchina sembrava davvero veloce – ha detto Hamilton. Credo che saremmo potuti arrivare tra i primi cinque in qualifica e nella Sprint, con quel ritmo quantomeno, ma evidentemente non doveva andare così. Le condizioni erano molto difficili e non volevo rischiare, quindi il passaggio alle gomme slick è avvenuto troppo tardi per me. Abbiamo cercato di divertirci in gara e basta. Sono stati persi alcuni punti, quindi da ora in poi ci concentreremo sulla gara, saremo in una posizione di partenza migliore. Oggi abbiamo anche imparato tante cose e che prenderemo in considerazione domani”.