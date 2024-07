Ferrari | GP Belgio, Leclerc quarto nelle libere: “La situazione non è del tutto chiara”

La Ferrari ha avuto una buona prima giornata di prove a Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio. Leclerc ha chiuso in quarta posizione davanti a Sainz, suo compagno di squadra, e sul giro secco la SF-24 non è sembrata messa male, anzi. Qualche problema in più per quel che concerne il passo gara, guardando soprattutto al lato del monegasco, e la sensazione è che la lotta con la Mercedes possa essere più aperta del previsto, tant’è che la Rossa si può candidare a terza forza, e vista la penalità di Verstappen e la forma tutt’altro che devastante di Perez, la seconda fila in qualifica non è così irraggiungibile, considerando ovviamente la McLaren davanti a tutti.

“Una giornata difficile da decifrare, con vari set-up, pneumatici diversi da provare e tutti i team con programmi differenti – ha detto Leclerc. Non abbiamo ancora un quadro chiaro e, con la pioggia attesa domani e condizioni di asciutto previste per domenica, lavoreremo per trovare il miglior compromesso possibile e ottenere il massimo da entrambe le giornate. È la nostra ultima gara prima delle vacanze e daremo il massimo per chiuderla con un buon risultato”.