F1 | Mercedes, Antonelli racconta la due giorni di test in Austria con la W12

F1 Mercedes Antonelli – Tramite i canali ufficiali della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli ha parlato della due giorni di test condotta con la W12 sul tracciato del Red Bull Ring, in Austria, evidenziando come l’occasione gli abbia permesso non solo di scoprire la potenza e la deportata delle Formula 1, ma anche la metodologia di lavoro che c’è all’interno di un team ufficiale. Un’occasione importante, purtroppo non sfruttata al meglio a causa delle condizioni climatiche avverse che hanno caratterizzato la due giorni, che il pilota emiliano cercherà di sfruttare non appena tornerà a gareggiare in F2 con il team Prema.

Antonelli racconta il primo test con una Mercedes di F1

“E’ stata un’esperienza incredibile ed è stato bello sentire la potenza e la deportata della vettura. In generale direi che ho amato ogni secondo di questo test. La prima giornata non è andata come speravamo a causa di una nevicata che di fatto non mi ha permesso di girare come volevo, mentre nella seconda giornata siamo riusciti a mettere insieme diversi giri. E’ stato divertente e voglio ringraziare l’intero team per il lavoro che hanno svolto. Ho imparato molto in questa due giorni e cercherà certamente di sfruttare tutto ciò non appena tornerò in pista con la F2. Voglio continuare a lavorare e ad imparare”.