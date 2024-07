F1 | McLaren, Norris davanti a tutti nelle libere: “Non ho un gran feeling con la vettura”

Lando Norris è più determinato che mai a tornare al successo. Dopo la vittoria di Miami, il pilota britannico ha sciupato diverse occasioni, l’ultima quella di domenica scorsa in Ungheria, buttando all’aria la pole position con una partenza tutt’altro che buona. Oggi l’alfiere della McLaren ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del venerdì, davanti a Oscar Piastri, suo compagno di squadra e vincitore proprio in terra magiara, ma nonostante il buon risultato non è soddisfatto del tutto deo comportamento della sua MCL38, segno di come non voglia lasciare nulla al caso per conquistare la vittoria di domenica nell’università della Formula 1 a Spa-Francorchamps.

“E’ andata bene – ha detto Norris. Siamo molto vicini con la Red Bull, loro sembrano velocissimi al momento, quindi è complicato. Non mi sono sentito del tutto a mio agio con la vettura oggi, quindi credo ci sia ancora del lavoro da fare. Bisogna migliorare qualcosa, perché i tempi sono buoni ma non avevo tanto feeling quando sono sceso in pista, quindi spero di poter trovare un po’ più di ritmo e sentirmi meglio domani”.