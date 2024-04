Ferrari, statistiche in Cina: l’ultimo sigillo di Schumacher in Formula 1

Dopo cinque anni la Formula 1 torna a Shanghai per il Gran Premio della Cina. Siamo giunti alla diciassettesima edizione della gara sul tracciato asiatico costruito da Hermann Tilke, utilizzando per la prima volta nel 2004. In quell’occasione a vincere fu Rubens Barrichello con la Ferrari, in quella che è stata la prima di sole quattro vittorie da parte della Scuderia del Cavallino, tutte ottenute con piloti diversi: gli altri tre furono Michael Schumacher nel 2006, al suo ultimo successo in carriera (memorabile il sorpasso sul cordolo a Fisichella, ndr), Kimi Raikkonen nel 2007, in quella gara che riaprì il mondiale conquistato da Iceman, e Alonso nel 2013, alla sua penultima affermazione fino a questo momento.

Il sorpasso di Michael Schumacher a Giancarlo Fisichella in Cina nel 2006

Di seguito, numeri, statistiche e curiosità offerteci dalla Ferrari per il Gran Premio della Cina.

6. La posizione più arretrata in griglia di partenza dalla quale si è vinto il Gran Premio di Cina. È successo due volte: il primo a riuscire nell’impresa è stato Michael Schumacher con la Ferrari 248 F1 nel 2006. Il tedesco conquistò in quella occasione la sua ultima vittoria in Formula 1. Il secondo a trionfare dalla sesta piazza è stato Daniel Ricciardo nel 2018 con la Red Bull.

14. I piloti iscritti al Gran Premio di Cina 2024 che erano al via anche nell’ultima edizione disputata, nel 2019. I debuttanti a Shanghai sono Guanyu Zhou, primo cinese a disputare la corsa di casa, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant. Esteban Ocon e Fernando Alonso non c’erano nel 2019 ma avevano corso a Shanghai negli anni precedenti. Sono invece solo cinque i piloti che corrono nello stesso team di cinque anni fa: Charles Leclerc in Ferrari, Max Verstappen in Red Bull, Lewis Hamilton in Mercedes, Lando Norris in McLaren e Kevin Magnussen in Haas.

15. Le ore che mediamente ogni giorno un panda gigante trascorre mangiando. Questo animale, simbolo della Cina, pesa tra i 70 e i 120 kg ed è lungo da 120 a 190 centimetri. Per dimensioni, dunque, si tratta di un orso, con il quale ha in comune anche le zampe. La sua dieta però differisce radicalmente da quella del plantigrado diffuso soprattutto in America ed Europa, dal momento che la sua alimentazione è prevalentemente, se non esclusivamente, erbivora. L’altra differenza fondamentale è rappresentata dal letargo, del quale il panda, anche per l’ambiente più temperato in cui vive, non ha bisogno.

16. I distretti della città di Shanghai, che conta complessivamente 25 milioni di abitanti. Lo Shanghai International Circuit sorge nel distretto di Jiading, dove risiedono 2 milioni di persone. Storicamente, Jiading era un comune separato, finché, nel 1958, passò sotto l’amministrazione di Shanghai.

717. I sorpassi completati nei 16 Gran Premi di Cina fin qui disputati. L’edizione con il maggior numero di cambi di posizione rimane quella del 2016 con ben 128, mentre quella che ne ha contati meno è stata quella del 2008 con appena nove. Il numero medio di sorpassi in gara è di 45.

Statistiche Ferrari in Cina

GP disputati: 16

Debutto: 2004 (R. Barrichello 1°; M. Schumacher 12°)

Vittorie: 4 (25,00%)

Pole position: 2 (12,50%)

Giri più veloci: 2 (12,50%)

Podi totali: 13 (27,08%)

Statistiche Ferrari in Formula 1

GP disputati: 1.078

Stagioni in F1: 75

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie: 244 (22,63%)

Pole position: 248 (23,01%)

Giri più veloci: 261 (24,21%)

Podi totali: 812 (25,10%)