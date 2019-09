F1 | Mercedes, Hamilton: “Ho dato tutto, la Ferrari era molto forte”

Ci ha provato fino alla fine Hamilton, ma Leclerc è riuscito a vincere il Gran Premio del Belgio per una manciata di decimi. Il britannico, in modalità cannibale nel finale ha recuperato i sei secondi che aveva di ritardo dopo aver sorpassato Vettel, ma non è bastato per conquistare la vittoria. Un secondo posto che comunque fa classifica e avvicina sempre di più il cinque volte campione del mondo alla conquista del suo sesto iride.

“E’ stato un fine settimana molto difficile per tutti noi del motorsport – ha detto Hamilton. Oggi ho corso con Anthoine nei miei pensieri. In generale, è stato un weekend altalenante, ma andare bene sia in qualifica che in gara mi ha reso felice. Vorrei sempre vincere, ma oggi ho dato tutto. La Ferrari era molto forte ed essere vicini a loro significa che ci sono molti aspetti positivi da prendere. Sono felice per Charles, ha fatto un lavoro fantastico in questo weekend, quindi mi congratulo con lui. Dobbiamo raggiungere la Ferrari nei rettilinei nei prossimi quattro giorni, e se qualcuno può riuscirci, quelli siamo noi. Possiamo fare un’altra bella gara a Monza”.