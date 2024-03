F1 | McLaren, Norris ottavo: “La strategia alternativa non ha funzionato”

Soltanto un’ottava posizione per Lando Norris al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita. La McLaren ha provato a differenziare le strategie con in due piloti, e l’inglese ha scelto di andare il più lungo possibile col primo stint nella speranza di una seconda Safety Car o Virtual che sia per guadagnare terreno sugli avversari, ma la scommessa non è stata vincente. Poco male, l’inglese è molto fiducioso, e vedendo anche il quarto posto di Piastri, sembra evidente come la MCL38 si sia comportata molto meglio rispetto al Bahrain.

“Abbiamo provato qualcosa di diverso con la strategia, ma non ha funzionato – ha detto Norris. Penso comunque che fosse la decisione giusta in quel momento, stavamo coprendo ogni eventuale situazione. Il ritmo c’era, quindi credo che siano stati persi un paio di punti, ma abbiamo fatto quello che potevamo. E’ stata fatta una piccola scommessa strategica, a volte ci becchi, altre no, e oggi è andata male, ma sarebbe potuta andare bene. Sono contento, il passo c’è, quindi i segnali sono più che positivi. Pensiamo alla prossima!”.