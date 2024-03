Oscar Piastri ha vissuto un vero e proprio incubo sportivo con Lewis Hamilton, avendolo avuto davanti quasi per tutta la gara senza possibilità di poterlo passare. La McLaren MCL38 è sicuramente una buonissima macchina, altrimenti non sarebbe arrivata quarta a Jeddah, ma in rettilineo è davvero molto lenta, mentre la Mercedes W15, con tutti i difetti del caso, era la monoposto con il set-up più scarico in top ten, e per questo motivo è stato un vero calvario per l’australiano, il quale però è riuscito a portare a casa un ottimo risultato per il team di Woking.

F1 | McLaren, Piastri: “Abbiamo dato tutto”

“Con la quarta posizione conquistata, penso che sia stato il massimo per la squadra – ha detto Piastri. Siamo stati bravi, abbiamo dato tutto. E’ stato frustrante rimanere bloccati dietro Lewis per così tanto tempo, ma a parte questo, non potevamo andare meglio di così. Credo che il posteriore della Mercedes mi terrà sveglio tutta la notte: siamo un po’ troppo lenti in rettilineo, nonostante l’ultima curva la facessi bene. La W15 ha un carico aerodinamico bassissimo, era la vettura che volevamo evitare, ma alla fine quando è rientrato ai box ho tirato un sospiro di sollievo. E’ stato un bel weekend, sono molto contento e non vedo l’ora di andare a Melbourne per la mia gara di casa davanti al mio pubblico.