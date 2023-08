F1 | McLaren, c’è fiducia per la seconda parte della stagione

La McLaren ha certamente svolto un lavoro fantastico per riprendersi dopo una primissima parte di stagione davvero deludente. Il progetto MCL60 è di fatto partito con il Gran Premio d’Austria, quando sulla vettura di Lando Norris è stato montato un importantissimo aggiornamento e che ha consentito al britannico di sfiorare il podio, mostrando un ritmo gara diametralmente opposto agli appuntamenti precedenti. I frutti sono stati raccolti in Gran Bretagna, con il secondo posto del giovane inglese e il quarto di Piastri, anch’esso con la nuova versione della vettura a partire dall’appuntamento di Silverstone. Dopodiché una serie di risultati incoraggianti per il prosieguo del mondiale.

“E’ stato positivo prendersi del tempo libero e ricaricarsi in vista delle ultime dieci gare della stagione – ha dichiarato Andrea Stella, team principal della McLaren. Siamo stati protagonisti nelle ultime quattro gare, conquistando ottimi risultati, ma abbiamo visto anche le aree nelle quali migliorare. La pista di Zandvoort è una delle più corte del calendario di Formula 1, ma è ricco di curve interessanti. Il tracciato presenta una natura unica e ondulata attraverso dune di sabbia, è davvero impegnativo. Ringrazio il team per il lavoro incessante da inizio stagione ad oggi, quindi faremo di tutto per ottenere dei risultati positivi”.