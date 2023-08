Formula 1 | Ferrari, Vasseur: ripartire dal podio di Leclerc in Belgio

La prima parte di stagione della Ferrari è stata altamente deludente. La squadra di Maranello aveva come obiettivo quello di contendere il mondiale alla Red Bull, ma la SF-23 si è rivelata molto meno competitiva del previsto, tanto che i tecnici e gli ingegneri della Scuderia del Cavallino sono stati costretti a cambiare filosofia sulla monoposto a partire dal Gran Premio di Spagna, un qualcosa che sacrifica di fatto questo campionato per prepararsi al meglio al 2024. In Belgio, ultima tappa prima della pausa estiva, Leclerc ha conquistato un ottimo podio alle spalle degli imprendibili Verstappen e Perez.

“Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti ad affrontare la seconda parte della stagione – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Vogliamo ripartire da quanto di positivo si è visto in Belgio, ovvero un ottimo lavoro di preparazione e una buona esecuzione in gara sia a livello di strategie che di passo, di gestione gomme e di pit-stop: fattori che, messi tutti insieme, ci hanno permesso di raccogliere un podio meritato con Charles. Saremo come sempre focalizzati su noi stessi ben sapendo che su una pista corta come Zandvoort i valori alle spalle della Red Bull saranno ancora più ravvicinati rispetto a Spa-Francorchamps. La qualifica in Olanda è particolarmente importante e le prime dieci posizioni della griglia di partenza probabilmente si decideranno sul filo dei millesimi. Faremo il massimo per curare ogni dettaglio e mettere Charles e Carlos in condizione di sfruttare al massimo la loro SF-23. Ci attende un weekend molto intenso”.