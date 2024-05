F1 | McLaren, livrea speciale a Monte Carlo dedicata a Senna [FOTO]

La McLaren ha presentato quest’oggi la livrea “one shot” che utilizzerà a Monte Carlo in questo fine settimana per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nel Principato, il team di Woking vuole omaggiare Ayrton Senna, vero re nelle stradine monegasche con cinque pole position conquistate e sei vittorie, mai nessuno come lui. Per l’occasione dunque, le MCL38 di Norris e Piastri avranno un design grafico tutto diverso, che va a richiamare i colori del casco del campione brasiliano e quelli della bandiera del suo paese. Un omaggio bellissimo da parte del team con il quale ha vinto i suoi tre titoli mondiali.

Livrea McLaren Senna, le parole di Zak Brown

“Il team è orgoglioso di celebrare la straordinaria vita e l’eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso questa livrea McLaren. Senna rimane venerato e rispettato come la più grande icona della Formula 1. Il suo impatto sulla McLaren è enorme, non solo attraverso il record di gare ma anche con la sua presenza all’interno della squadra, e ora la sua eredità. Per noi quindi è un onore correre per lui sul circuito di maggior successo per lui con i colori verde, giallo e blu. Essendo il trentesimo anniversario della sua scomparsa, la squadra ha scelto di riconoscere e celebrare la sua vita in uno dei luoghi preferiti e di maggior successo di Ayrton, Monaco”.

Livrea Senna a Monaco, parla la nipote Bianca

“È un onore rivedere Ayrton attraverso queste livree in collaborazione sia con McLaren Racing che con McLaren Automotive. È fantastico celebrare la sua vita e la sua eredità attraverso i suoi colori iconici su entrambe le vetture. La McLaren significava molto per lui e insieme hanno raggiunto tanti successi, molti dei quali sono ricordati ancora oggi. Sarà speciale vederla correre sulle strade di Monaco, un circuito che gli ha regalato tante gioie e successi”.