F1 | Leclerc: “Troppo presto per dire a che punto siamo rispetto a McLaren e Red Bull”

Con gli aggiornamenti di Imola, la Ferrari ha fatto sicuramente uno step in avanti in termini prestazionali. Nonostante questo però, la Scuderia deve vedersela ovviamente ancora con Red Bull e soprattutto McLaren, vera sorpresa delle ultime settimane. La sensazione dopo il weekend in riva al Santerno è che ci possa essere una sorta di battaglia a tre nelle prossime gare, ma chiaramente è tutto da verificare. A Monaco, pista atipica, potremmo avere una lotta serrata per la pole position, ma questo non vuol dire che il trend verrà confermato anche in futuro.

“Non voglio uccidere l’entusiasmo, ma non salterei a conclusioni così affrettate – ci ha detto Charles su precisa domanda. L’ultima gara è stata piuttosto serrata, è vero, così come quella prima, perché eravamo su due tracciati particolari. Eì anche vero che le prossime due piste lo sono, ovvero Monaco e Canada, dove i cordoli saranno importantissimi. Questo potrebbe mettere in difficoltà la Red Bull, quindi penso che dovremo aspettare ancora un po’ per cercare di capire esattamente a che punto siamo in termini di prestazioni della vettura. Noi comunque siamo piuttosto fiduciosi dei passi in avanti fatti con gli aggiornamenti, e speriamo davvero che basti per colmare il divario ed essere alla pari con loro. Sarebbe fantastico per la Formula 1, è ciò che vogliamo”.