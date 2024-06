Formula 1 | Berger: “Ferrari potrebbe rivelarsi un serio contendente con Hamilton e Newey”

Formula 1 Ferrari Newey – In una chiacchierata concessa alla Bild, Gerhard Berger è tornato a parlare del futuro di Adrian Newey, evidenziando come un suo approdo a Maranello garantirebbe alla Ferrari una posizione di predominanza in vista della nuova era della Formula 1 che scatterà dal 2026.

Secondo l’austriaco, Frederic Vasseur – Team Principal della Rossa in carica dalla scorsa stagione – sta riuscendo ad unire personaggi di spicco come Charles Leclerc, Lewis Hamilton e appunto Newey, formando di fatto una base solida e ricca di talento su tutti i fronti. Un vero e proprio dream team che si candida a giocare un ruolo di protagonista per il medio e lungo periodo.

Berger e il mix Ferrari, Hamilton e Newey

“Adrian è un genio assoluto e ovunque va riesce comunque ad avere successo. Gli ultimi 25 anni della sua carriera parlano chiaro. Ha cambiato diverse squadre e in ognuna di queste è riuscito a conquistare almeno un titolo mondiale. Al momento sembra che finirà alla Ferrari e se ciò dovesse accadere, come penso, potrebbe avviare una nuova era di successi insieme a Fred Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Alla fine parliamo di un vero e proprio dream team che unisce qualità, esperienza e talento. Una combinazione che potrebbe rivelarsi complicata da battere per tutti gli avversari”.