Formula 1 | Sainz non si nasconde: “Ferrari a Monaco per vincere”

Formula 1 Sainz GP Monaco – In attesa di vederlo in pista nelle libere di domani pomeriggio, Carlos Sainz ha alzato e non di poco le aspettative sulla Ferrari in vista del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nell’incontro con i media del giovedì, lo spagnolo ha parlato degli obiettivi personali e di squadra per il fine settimana, precisando come la Rossa si sia presentata nel Principato con il chiaro obiettivo di garantirsi il gradino più alto del podio davanti a Red Bull e McLaren, vere antagoniste di questo week-end di competizione in Costa Azzurra.

Parole importanti e di grande impatto che confermano quanto a Maranello credano non solo nelle proprie potenzialità, ma anche nelle caratteristiche della SF-24, teoricamente favorevoli per lo Stradale di Monte Carlo (anche se la Rossa, ad oggi, non è mai riuscita ad emergere in qualifica, aspetto di vitale importanza nella gara monegasca).

Sainz, obiettivo vittoria per la Ferrari a Monaco

“Red Bull sui circuito tradizionale è sempre la favorita, ma il week-end di Monaco è unico e solitamente qui i giochi sono sempre aperti. Anche in termini di strategia. La qualifica conta tanto e quest’anno non è stato il nostro punto forte, quindi dovremo lavorare parecchio nel corso delle libere per garantirci la miglior condizione possibile in vista del sabato. In generale il circuito è favorevole e credo che la nostra macchina abbia tutte le carte in regola per vincere. Dobbiamo fare un bel giro in Q3 e ottimizzare tutto a livello strategico. Come team dovremo sfruttare tutte le opportunità che avremo tra le mani tra sabato e domenica. In merito alla qualifica, gli alti e i bassi di quest’anno al sabato non precludono alcuna possibilità per il GP di Monaco. Puntiamo a vincere e faremo tutto il possibile per ottimizzare il giro secco e la strategia di gara”.