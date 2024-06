Formula 1 | Ferrari, domande e incertezze dopo il Canada: l’analisi post gara [VIDEO]

Formula 1 Ferrari GP Canada – Quesiti e domande per la Scuderia Ferrari al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Carlo Vanzini e Roberto Chinchero, intervenuti a Paddock Live, hanno provato ad analizzare cosa non ha funzionato sulla SF-24 nella domenica di gara a Montreal, la quale si è rivelata un’ostacolo insormontabile non solo per Charles Leclerc, rallentato da un problema alla power unit, ma anche per Carlos Sainz.

Un passaggio a vuoto inatteso all’inizio del week-end, considerando le caratteristiche della pista canadese, che la compagine italiana dovrà analizzare e correggere in vista della prossima prova in programma tra due settimane a Barcellona, in Spagna. Leclerc e Sainz, ricordiamo, hanno chiuso la trasferta in Canada con un doppio DNF. Un epilogo che la Ferrari non affrontava dal GP di Baku del 2022.