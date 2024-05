Red Bull | Verstappen: “Un bene per la F1 avere altre squadre competitive”

La corsa nei confronti della Red Bull continua inesorabile. La squadra di Milton Keynes nelle ultime settimane sembra un po’ più vulnerabile, con McLaren e Ferrari a cercare di raggiungere Verstappen così da rendergli quantomeno più difficile la conquista del quarto titolo mondiale consecutivo. La compagine di Woking specialmente sembra aver imbeccato la via giusta, così come anche la Scuderia di Maranello, e la sensazione che possa esserci un triello da qui alle prossime gare è alto. Il campione olandese, su nostra domanda, ci dice cosa ne pensa di questa lotta a tre che sembra stia nascendo in Formula 1.

“Beh, penso che gli ultimi tre anni siano già stati fantastici – scherza Max. No vabbè, in tutta onestà penso che sia positivo il fatto che ci siano altre squadre che stanno diventando sempre più competitive, naturalmente considerando i regolamenti vigenti. Con il passare del tempo si impara sempre di più in quale direzione ci si deve spingere ed è positivo per la Formula 1 che più squadre siano in lotta per la vittoria”.