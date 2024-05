F1 | Leclerc subito ko a Miami: testacoda e libere interrotte dopo cinque minuti

F1 GP Miami Leclerc – Inizio in salita per Charles Leclerc nell’unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

It's an early red flag 🔴 We've got a road block after Leclerc goes for a spin and can't get going 😳#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/QBFwOH2FcF — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

Dopo appena cinque minuti di FP, il monegasco è finito in testacoda in uscita da curva 16, rimanendo al centro della carreggiata senza possibilità di rimetterla in “traiettoria”. Un errore insperato, provocato dal poco grip sulla pista, che pagherà a caro prezzo, visto che questa è l’unica sessione di attività prima delle qualifica Shoot-Out che scatterà questa sera alle ore 22.30 italiane.

Da notare che il monegasco è rimasto in vettura per diversi minuti nel tentativo di effettuare il 360° (diversi piloti si sono anche fermati nell’attesa che il pilota si rimettesse nella giusta direzione), ma dai box è arrivata la comunicazione di spegnere la vettura per l’innalzamento delle temperature di motore e frizione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.