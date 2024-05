F1 | GP Miami, un mix tra curve lente e veloci: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 GP Miami – In attesa di scendere in pista per le prime libere, Matteo Bobbi ha analizzato le caratteristiche del Miami International Circuit, teatro del sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il circuito statunitense, entrato in calendario nel 2022, presenta un mix di curve lente e veloci, aspetto che – unito al format Sprint – porterà le squadre a trovare fin da subito le giuste contromisure in termini di set-up.

Ad oggi, ricordiamo, l’unico pilota a vincere in Florida è stato Max Verstappen e anche quest’anno l’olandese parte con tutti i favori del pronostico. Curiosità invece sulla posizione della Ferrari, seconda forza fino ad oggi ma apparsa più in difficoltà nell’ultimo fine settimana mondiale in Cina.