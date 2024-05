F1 | GP Miami, prove libere: Verstappen svetta nell’unica sessione in Florida

F1 GP Miami prove libere – Nonostante una serie di lunghi e di imprecisioni, dettate dal poco grip presente sulla pista, Max Verstappen si è issato al comando dell’unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Con gomme soft, nell’ultimo tentativo di attacco al tempo, l’olandese ha fermato il cronometro sull’1’28″595, circa un decimo più rapido dell’australiano della McLaren, Oscar Piastri, anch’esso con le mescole più morbide portate da Pirelli in Florida. Una miglior prestazione costruita giro dopo giro, minuto dopo minuto, che ovviamente pone i favori del pronostici – ma non poteva essere altrimenti – sulle spalle del Campione del Mondo in carica.

Terza riscontro cronometrico per l’unica Ferrari in pista di Carlos Sainz (Charles Leclerc è incappato in un testacoda nei primi minuti della sessione), seguito da George Russell, Lance Stroll, Sergio Perez e Lewis Hamilton. Da notare che tutti i piloti hanno effettuato il tentativo di attacco al tempo nei minuti conclusivi della sessione, mentre la prima mezz’ora è stata dedicata esclusivamente ai long run.

Yuki Tsunoda, unico nella top dieci con gomme media, ha ottenuto l’ottavo crono, mentre con la nona e decima posizione hanno concluso Esteban Ocon e Pierre Gasly. Appuntamento alle 22.30 di questa sera per la qualifica Shoot-Out che stabilirà l’ordine di partenza della mini-gara in programma domani pomeriggio alle 16.00.