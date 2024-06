F1 | Leclerc ko nelle Sprint Qualifying del Red Bull Ring: cos’è successo nella SQ3 [VIDEO]

F1 GP Austria Leclerc – Clamoroso ko di Charles Leclerc nella SQ3 del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Prima di entrare in pista per l’ultimo tentativo di attacco al tempo, tra l’altro con gomme soft, il monegasco è incappato nell’anti-stallo in pit lane che gli ha provocato lo spegnimento della vettura. L’alfiere della Ferrari è riuscito a riaccendere la vettura dopo qualche secondo, ma gli stessi non gli hanno permesso di passare sotto il traguardo prima dell’esposizione della bandiera a scacchi.

Non è ancora chiara la problematica che ha provocato prima l’antistallo e successivamente lo spegnimento della SF-24. Un epilogo che domani lo costringerà a scattare dalla decima piazza, lontano dalle posizioni di vertice della classifica. Appuntamento alle 12.00 di domani per la partenza della gara breve di questo fine settimana in Austria.