Formula 1 | GP Austria, gli highlights della Sprint Qualifying [VIDEO]

Formula 1 GP Austria – Vi riportiamo i momenti più belli della Sprint Qualifying valida per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine della sessione andata in scena questo pomeriggio, Max Verstappen si è issato al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, a conferma della crescita registrata dalla MCL38 nelle ultime settimane.

Con il quarto tempo ha trovato posto George Russell, seguito da Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Sergio Perez, costretto a un’ultimo tentativo al limite causa tempo. Completano la graduatoria della top dieci Esteban Ocon, Pierre Gasly e Charles Leclerc. Il ferrarista non ha segnato un tempo a causa di un problema, emerso mentre usciva dalla pit lane per l’ultimo tentativo della SQ3, che non gli ha permesso di passare sul traguardo prima della bandiera a scacchi. Appuntamento alle 12.00 di domani per la partenza della gara breve di questo fine settimana in Stiria.