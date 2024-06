Mercedes | Russell “snobba” la Sprint: “Nostro focus su qualifiche e Gran Premio”

La Mercedes conferma il buono stato di forma con il quarto posto conquistato da Russell nelle qualifiche Sprint in Austria. Il pilota inglese però non è troppo soddisfatto del risultato ottenuto, frutto probabilmente di un giro di lancio non eseguito correttamente nel corso dell’ultimo tentativo in SQ3. Ciononostante, è riuscito a mettersi davanti a quella che di fatto è stata l’unica Ferrari ad aver partecipato all’ultima sessione, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, in palla quantomeno fino alle qualifiche. Infine una lieve stoccata al format della Sprint.

“La soft si è ben comportata e il mio giro è stato buono – ha dichiarato Russell. Sono quindi rimasto sorpreso dal distacco dalla vetta, ma probabilmente ho spinto troppo nel giro di lancio. Questo ha tolto un po’ di grip alla gomma, ma dalla macchina sembrava il mio miglior giro della sessione, quindi penso sia questa la spiegazione del nostro risultato. La quarta posizione è comunque buona per la Sprint, siamo in lotta per il podio, ma il nostro focus ovviamente è sulle qualifiche e sul Gran Premio. Oggi comunque un’altra conferma che siamo sulla strada giusta, lì nella mischia tra i primi”.