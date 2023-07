Formula 1 | Alonso contro il format Sprint Race: si va in gara con troppi interrogativi

Uno dei temi principali del Gran Premio del Belgio 2023 riguarda certamente il fattore meteo. La pioggia, prevista per tutto il weekend rischia di produrre un sequel di quanto accaduto due anni fa, quando di fatto la gara non venne disputata per via del forte maltempo che ha colpito le Ardenne. In più, la questione sicurezza sul bellissimo tracciato belga è tornata prepotentemente in auge dopo il terribile incidente di Dilano van’t Hoff, il giovane olandese che ha perso la vita qualche settimana fa all’inizio del Kemmel dopo una carambola all’Eau Rouge-Raidillon, laddove nel 2019 morì il povero Hubert. Diversi piloti si sono espressi in tal senso, uno di questi è il mai banale Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, il quale ha tirato in ballo anche il weekend con in mezzo l’inutile Sprint Race.

“Il format della Sprint è molto sfidante per tutti – ha detto lo spagnolo. E’ rischioso, perché arrivi in gara con troppe domande e questo aumenterà il caos specialmente in un tracciato come Spa. Poi quando piove puoi cancellare una qualifica e una gara, così puoi annullare ben due qualifiche e due gare, e certamente non sarebbe bello. Non possiamo farci nulla però, dobbiamo solo sperare che il tempo migliori e che non ci siano problemi di visibilità quest’anno.

