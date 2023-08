F1 | Le pagelle del GP di Olanda

Max Verstappen 10 Davanti alla marea arancione non lo avrebbe fermato nemmeno un uragano. E dire che il meteo prova a metterlo in difficoltà, perdendo però la sfida. Sul bagnato recupera 12″ secondi al compagno di squadra nel giro di quattro tornate, non è umano.

Fernando Alonso 10 Corre con classe, intelligenza, intensità. Il suo GP di Zandvoort è il manifesto del campione. La piazza d’onore dietro l’alieno vale come una vittoria. I numeri in carriera non sempre dicono tutto. Fenomeno.

Pierre Gasly 9,5 La sorpresa di giornata è il francese portabandiera dei francesi che si esalta sull’asfalto bagnato e non demerita sull’asciutto, infilando Sainz all’esterno e regalando un podio d’oro alla tormentata Alpine dell’ultimo periodo.

Sergio Perez 6 Spreca per una leggerezza in pit lane la possibilità di chiudere al terzo posto, ma ancora una volta è l’anello debole della Red Bull, bastonato in pista da Max e snobbato dal muretto.

Carlos Sainz 8,5 Più incudine che martello, deve subire i sorpassi di Alonso e di Gasly, però è bravissimo a tenere a galla una Ferrari mediocre, respingendo gli attacchi di Hamilton e chiudendo buon quinto. La SF23 non permette di fare meglio.

Lewis Hamilton 7 Gara in rimonta, però non riesce ad avere ragione di una Ferrari più lenta della sua W14.

Lando Norris 6 Grande qualifica, ma il team è poco reattivo con la pioggia e la sua gara è irrimediabilmente compromessa.

Charles Leclerc 5 A muro in qualifica, sfortunato in gara. Rompe il fondo della Ferrari, che già di suo sta toccando il fondo. Domenica da dimenticare.

Alex Albon 8,5 Perde tantissimo tempo restando in pista con le soft sotto il diluvio. Poche storie, si rimbocca le maniche e risale fino all’ottavo posto, esaltando ancora una volta la Williams, dopo una qualifica da protagonista. Gran pilota.

George Russell 5 Veloce in qualifica, tra i protagonisti a inizio gara, la Mercedes lo lascia in pista col bagnato e gli rovina la gara. Lui risale la china, ma nel finale è costretto al ritiro. E la forbice con Hamilton aumenta.

Logan Sargeant 4 Spesso e volentieri fa rimpiangere Latifi.

Liam Lawson 7 Buttato nella mischia a freddo, per sostituire l’infortunato Ricciardo, vede il traguardo nel primo GP in carriera e lo fa in una gara caratterizzata da pioggia e caos. Bravo.

