F1 | Valsecchi non ha dubbi: Alonso meritatamente il pilota del giorno a Zandvoort [VIDEO]

F1 Valsecchi Alonso Zandvoort – A Paddock Live, al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, Davide Valsecchi ha promosso la scelta degli appassionati di eleggere Fernando Alonso come “Driver of the Day” dell’appuntamento mondiale a Zandvoort, precisando come lo spagnolo – secondo sul traguardo – abbia concluso una delle sue migliori gare in stagione.

Nonostante la pioggia e le condizioni mutevoli dell’asfalto, il portacolori dell’Aston Martin ha condotto una domenica di gara lineare e priva di sbavature, gestendo alla grandissima una AMR23 “rinata” grazie alle novità tecniche introdotte dalla squadra proprio in Olanda. Una prova di forza importante, attesa dopo la flessione del team nell’ultimo periodo, che sa di messaggio lanciato nei confronti di McLaren, Mercedes e Ferrari. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il Gran Premio d’Italia.