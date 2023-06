F1 | La soluzione di Alonso per evitare gli impeding: “Disputare qualifiche con giro secco”

Fernando Alonso arriva carico all’appuntamento del Red Bull Ring, sede del Gran Premio d’Austria, che si disputerà in questo weekend. Lo spagnolo infatti è reduce dall’ottimo secondo posto ottenuto due settimana fa in Canada, dove ha avuto la meglio nel duello con la Mercedes di Lewis Hamilton. Un risultato importante per il due volte campione del mondo, arrivato dopo le difficoltà riscontrate nella precedente gara di Barcellona.

In attesa di scendere in pista, in un fine settimana caratterizzato dalla Sprint Race, Alonso si augura che l’Aston Martin possa lottare per posizioni importanti anche in Austria.

“Non so cosa attendermi qui in Austria dopo gli aggiornamenti portati in Canada – ha dichiarato Alonso, intervistato durante la press conference del giovedì di Spielberg – Tra Canada e Barcellona abbiamo avuto risposte diverse ma qui spero di avere altre risposte anche se il weekend sarà breve caratterizzato dal format Sprint. Spero di avvicinarmi alla Red Bull, anche se loro sono di una categoria a parte. Dobbiamo conquistare punti con entrambe le monoposto e battagliare con Mercedes e Ferrari. Cosa che non ci saremmo aspettati alla vigilia della stagione”.

Alonso poi, discutendo sul tema riguardante gli impeding che si verificano nelle qualifiche, ha esternato il proprio punto di vista per risolvere il problema: “Ci sono più opzioni per arrivare ad una soluzione, come ad esempio disputare qualifiche con giro secco. Oppure dividere la griglia come succede a Monaco per alcune categorie”.