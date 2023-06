F1 | Ferrari, Sainz: “Il risultato ottenuto in Canada ci ha dato fiducia”

La Ferrari è chiamata a dar continuità all’ottima prestazione maturata due settimane fa in Canada, dove sul Circuit Gilles Villeneuve la squadra di Maranello ha ottenuto il quarto e quinto posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz. A Montreal, dopo un sabato di qualifiche difficile, la scuderia del Cavallino ha mostrato un ottimo passo con un usura gomme praticamente nulla. Ora al Red Bull Ring, dove si corre in questo weekend, la Ferrari deve confermarsi su una pista simile nelle caratteristiche a quella canadese.

Sainz, discutendo delle prestazioni offerte oltreoceano dalla SF-23, ha sottolineato come la Ferrari è arrivata in Austria con tanta positività e desiderosa di continuare il trend positivo.

“La squadra ha ricevuto una bella spinta con il risultato ottenuto in Canada, dove abbiamo avuto un buon passo e recuperato posizioni – ha dichiarato Sainz, intervistato durante la press conference del giovedì di Spielberg – Ci ha dato un’iniezione di fiducia. Il degrado gomme? Il tracciato ci ha permesso di controllarlo. Ora dobbiamo continuare su questa linea”.

Sainz, a precisa domanda se nel test Pirelli di Barcellona la Ferrari è riuscita a trovare una soluzione adatta per contrastare il degrado gomme, ha detto: “No non ci permette di venire in soccorso per la stagione attuale, perché non si possono testare chissà quali cose in ottica gara 2023. Faremo del nostro meglio per far funzionare le novità preparate per l’Austria, a Maranello hanno lavorato tutti duramente”.