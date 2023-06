Formula 1 | Leclerc: “Helmut Marko non dice la verità”

Dopo le buone sensazioni avvertite in Canada, la Ferrari cerca conferme anche a Zeltweg, dove domenica si correrà il Gran Premio d’Austria. Con il format della Sprint Race in atto per la seconda volta in stagione, la SF-23 deve dimostrare ancora una volta di aver migliorato sensibilmente il suo passo gara, cosa che è parsa evidente in Quebec. Charles Leclerc si è presentato al ring delle interviste nel giorno dedicato ai media, e punzecchia chi dice che la Rossa di Maranello è stata la più veloce in pista a Montreal.

“Prenderei con le pinze quanto visto in Canada – ha detto Leclerc in mixed zone. Ho visto che Helmut Marko ha detto che noi eravamo i più veloci in pista, ma non è assolutamente vero, perché la Red Bull è sempre stata più performante la domenica. Sicuramente avevamo un ritmo positivo rispetto a Mercedes e Aston Martin, alla fine quando ci sono feeling e performance sin dal venerdì è molto buono, è quello che cerco da inizio anno, perché siamo stati quasi sempre inconsistenti. Dal Canada la macchina è stata molto stabile per tutto il fine settimana e quello è certamente il nostro target”.