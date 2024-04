F1 | Hulkenberg elogia i passi in avanti della Haas

Inizio stagione importante per la Haas. La squadra americana, per stessa ammissione del suo nuovo team principal, Ayao Komatsu, avrebbe dovuto soffrire e non poco, tant’è che le aspettative vedevano la VF-24 come addirittura la vettura più lenta della Formula 1 2024. La realtà dei fatti però è ben diversa, con Hulkenberg e Magnussen già in grado di conquistare quattro punti nelle prime gare del mondiale, sfiorando l’impresa anche a Suzuka, con la top 10 mancata per poco, favorendo il piazzamento in decima posizione di Yuki Tsunoda. Il pilota tedesco, al secondo anno con la Haas, è soddisfattissimo di questo passo in avanti anche inatteso del team.

“Valuto molto positivamente il passo in avanti che abbiamo fatto all’inizio di questa stagione – ha detto Hulkenberg dopo il Gran Premio del Giappone. La partenza di questo campionato è stato totalmente diverso rispetto al 2023: lo scorso anno, in gara, avevamo sempre dei problemi e dovevamo pensare solo a difenderci piuttosto che attaccare, guardavamo sempre dietro e tendevamo a perdere posizioni, quindi eravamo nella direzione sbagliata. Abbiamo visto come su quattro piste diverse possiamo tenere il passo degli altri, quindi sono molto contento e anche desideroso di fare di più”.