F1 | Marko loda la crescita di Tsunoda in Racing Bulls

F1 Marko Racing Bulls – “Yuki è sicuramente migliorato molto rispetto allo scorso anno. Vediamo come continuerà”. Poche parole, ma che lasciano trasparire la soddisfazione di Helmut Marko per gli ottimi riscontri ottenuti da Tsunoda in questa prima parte di stagione 2024.

Al contrario di quanto avvenuto lo scorso anno, il pilota giapponese – attualmente in corsa per il secondo sedile in Red Bull per il 2025 – è riuscito ad ottenere tre piazzamenti a punti nelle prime quattro gare, lasciandosi di parecchi secondi alle spalle il compagno di scuderia Daniel Ricciardo. Un biglietto da visita importante, atteso dal management dopo la pazienza degli ultimi anni, che lo sta aiutando a guadagnarsi i “galloni” di capo squadra all’interno del garage della compagine faentina.

Grazie ai punti ottenuti da Tsunoda in Arabia Saudita, Australia e Giappone, ricordiamo, Racing Bulls occupa il sesto posto nel mondiale Costruttori davanti ad Haas, Alpine, Sauber e Williams, ovvero i rivali diretti per il piazzamento nella graduatoria riservata ai team. Un bottino comunque importante, anche se inferiore alle aspettative di inizio stagione (RB, grazie alla stretta partnership con Red Bull per quello che riguarda le componenti, sperava di “giocarsela” per le posizioni di vertice dello schieramento), che la compagine italiana intende migliorare nel proseguo di questo campionato.