F1 | La Haas festeggia un incredibile doppio arrivo a punti nel GP d’Austria

Il finale elettrizzante di gara del Gran Premio d’Austria, undicesima prova stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, ha regalato gloria anche alla Haas che ha concluso a punti sia con Nico Hulkenberg che con Kevin Magnussen. Il tedesco, che al termine del campionato chiuderà la propria esperienza con la squadra americana per far ritorno in Sauber, è stato protagonista di un duello con la Red Bull di Sergio Perez che lo ha visto avere la meglio sul messicano chiudendo la gara con un’ottima P6 che equivale finora al miglior piazzamento della VF-24 in questo Mondiale.

I dodici punti complessivi ottenuti da Hulkenberg e Magnussen permettono alla Haas di mettere la freccia sull’Alpine, con il team di Kannapolis che ora occupa il settimo posto nel Mondiale costruttori.

“È stata una gara infernale, soprattutto alla fine quando è diventata così intensa – ha dichiarato Hulkenberg – È stato un testa a testa con Perez negli ultimi due giri, è arrivato ma in curva 3 l’ho lasciato passare quindi ho attivato il DRS, che ovviamente mi ha riportato davanti. Sono molto contento, è un doppio piazzamento a punti per la squadra e questa ci aiuta molto. Non me l’aspettavo, una prestazione di squadra incredibile, e penso che ora sia confermato che a centro gruppo nei diversi tipi di piste siamo competitivi. Possiamo lottare e questa è davvero una bella notizia”.

“È stato un fine settimana tranquillo. Due sessioni di qualifica senza traffico, due buoni pit stop in gara e la strategia è stata perfetta: non avrei potuto chiedere di più – ha detto Magnussen – Non possiamo contare su questo risultato perché Silverstone è una pista dura, ma questo ci riporta al settimo posto nel campionato costruttori e mi rende molto felice per tutto il team”.

“Sono così felice per tutti i componenti del team – il pensiero del team principal Ayao Komatsu – A volte siamo stati sfortunati, ma oggi la nostra esecuzione è stata incredibile: Nico e Kevin hanno guidato bene e i pit stop sono stati buoni, tutto è andato alla grande. Sono senza parole, sono così felice che tutti abbiano ottenuto questo risultato e che Nico abbia battuto con merito Perez: è una grande affermazione”.