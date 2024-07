F1 | Steiner invita la Haas a riflettere sul futuro di Magnussen

F1 Haas Magnussen – Ormai talent a tutti gli effetti, Guenther Steiner ha espresso una valutazione sulle prestazioni di Kevin Magnussen in Haas, evidenziando come il danese, ad oggi, non meriti la conferma in squadra per la stagione 2025.

Al contrario delle previsioni di inizio stagione, Magnussen non è riuscito a tenere il passo di Nico Hulkenberg al volante della VF-24, rivelandosi spesso più lento sia in qualifica che in gara del compagno di team. Una condizione non accettabile, considerando gli obiettivi che è posto il sodalizio statunitense per l’immediato futuro, che potrebbe portare Ayao Komatsu – attuale Team Principal della squadra – a valutare un nuovo profilo per il 2025 al fianco del già confermato Oliver Bearman.

Ad oggi, ricordiamo, il principale indiziato a quel sedile è il francese Esteban Ocon, ma non vanno escluse le strade che portano a Guanyu Zhou e Valtteri Bottas.

Steiner e l’analisi sulle performance di Magnussen

“Kevin mi piace come pilota, ma le sue ultime prestazioni non sono state impressionanti. Bisogna essere molto sinceri al riguardo. O Nico è così bravo da non poterli mettere a paragone, oppure Kevin non sta riuscendo a mostrare il suo massimo. E in questo momento potrebbe non meritare una conferma in Formula 1 per il 2025”.