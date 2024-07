Formula 1 | Haas, presto il nome del pilota che affiancherà Bearman nel 2025

Formula 1 Haas – In attesa di volare in Ungheria per la 13° tappa di questo campionato, Ayao Komatsu ha tracciato un primo bilancio delle trattative di mercato per il sedile attualmente in mano a Kevin Magnussen, evidenziando come la squadra, ben presto, potrebbe ufficializzare il nome del pilota che affiancherà Oliver Bearman nel 2025.

Ad oggi il favorito numero uno è il francese Esteban Ocon: l’attuale pilota della Alpine, in uscita dal team alla fine di quest’anno, possiede il giusto talento e l’esperienza necessaria alla causa del team statunitense. Due aspetti importanti che starebbero spingendo Komatsu a valutarlo con estrema attenzione per il prossimo anno. Da non escludere però le strade che portano alla conferma di Kevin Magnussen e all’attuale duo della Sauber composto da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Haas, presto il nome del secondo pilota

“Abbiamo una lista ristretta di nomi e stiamo parlando con diversi piloti. In definitiva direi che ci stiamo avvicinando alla fine del processo. Tra questi, ovviamente c’è Kevin Magnussen. Speriamo di ufficializzare presto il tutto”.