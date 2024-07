F1 | Haas, Komatsu felice di essersi assicurato il “colpo” Ocon

F1 Haas Ocon – Ayao Komatsu e Gene Haas non hanno nascosto la propria soddisfazione per l’annuncio in Haas di Esteban Ocon per la stagione 2025 di Formula 1. Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, il proprietario e il Team Principal della compagine statunitense hanno spiegato i motivi che hanno portato il management a scegliere il francese per i prossimi campionati, precisando come l’ex Alpine unisca talento, esperienza e soprattutto voglia di rivalsa. Ingredienti importanti che aiuteranno il team a crescere in vista del 2026, annata che vedrà l’introduzione dei nuovi regolamenti tecnici e aerodinamici. Ocon, ricordiamo, correrà al fianco di Oliver Bearman, formando di fatto una line-up nuova di zecca (oggi Haas gareggia con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg).

Komatsu accoglie Ocon in Haas

“Sono lieto di essermi assicurato i servizi di Esteban Ocon per la Haas. Sono ovviamente a conoscenza del suo talento da molto tempo e la nostra storia personale risale alla prima corsa di Esteban su una vettura di Formula 1, visto che ero il suo ingegnere di gara quel giorno con la Lotus. All’epoca ha messo in mostra il suo talento dopo aver ottenuto ottime prestazioni nelle categorie giovanili. Esteban è diventato un talento affermato in Formula 1 e, naturalmente, un pilota capace di vincere gare. L’esperienza che porta con sé, non solo per il suo talento ma anche per aver lavorato per un team Costruttori, sarà vantaggiosa per la nostra crescita come organizzazione. Era fondamentale avere un pilota con esperienza al fianco di Oliver Bearman il prossimo anno, ma Esteban ha solo 27 anni. E’ ancora giovane e ha ancora molto da dimostrare. Penso che abbiamo un’accoppiata di piloti affamati e dinamici e non vedo l’ora di accogliere Esteban in Haas per il 2025”.

Gene Haas spiega la scelta della line-up per il 2025

“Per me era importante avere un pilota con un pedigree noto. Esteban Ocon rispetta questo target, anche perchè parliamo di un vincitore in Formula 1. Esteban si è dimostrato un profilo estremamente valido e un pilota sempre veloce, tant’è che in ogni squadra che ha gareggiato ha sempre portato a casa dei punti importanti. Vogliamo sfruttare il suo talento e l’esperienza che ha maturato in questi anni di Formula 1 per migliorare come squadra. Abbiamo una line-up che unisce talento, esperienza e freschezza. Non vedo l’ora di scoprire che tipo di risultati riusciremo ad ottenere”.